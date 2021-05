Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Digitaldruckmarkt hatte in letzter Zeit aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und der steigenden Inflation zu kämpfen. So versuchen einige Druckereien, sich aus der Krise zu befreien, indem sie vom Schildermarkt in den Innenraummarkt expandieren. Das Fehlen attraktiver Designs hindert sie jedoch daran, die Möglichkeiten dieses Sektors voll auszuschöpfen. Da die meisten Druckereien keine Musterdesigner einstellen, können sie ihren Kunden nur begrenzt qualitativ hochwertige Designs anbieten.Um solche Probleme zu überwinden, bietet die neu gestartete Plattform "Space Tailor" Druckereien eine Hilfestellung an. "Space Tailor" ist eine Plattform, die druckfertige Innenraummusterdesigns für Inkjet-Unternehmen anbietet, die aufgrund des Fehlens eines Designteams Schwierigkeiten haben. Mit den einzigartigen Musterdesigns, die von "Space Tailor" bereitgestellt werden, können die Unternehmen ihr Netzwerk weiter auf den Inkjet- und Schildermarkt, aber letztlich auch auf den Innenraummarkt ausdehnen und auf diesem Weg neue Möglichkeiten gewinnen."Space Tailor" bietet verschiedene Musterdesigns an, die auf Innenraumfolien wie "Veilish" Fensterstoff und "Floorappeal" Stoffbodenmaterial gedruckt werden können. Insbesondere "Veilish" ist eine selbstklebende Stoffinnenfolie, die mit Lösungsmittel-, Latex- und UV-Tinten bedruckt werden kann. Dank eines einzigartigen Klebstoffs, ähnlich wie bei den beliebten Memo-Aufklebern, lässt er sich ohne die Hilfe eines Experten leicht anbringen und entfernen. Es wird derzeit in 18 Ländern auf der ganzen Welt verkauft, darunter europäische Länder, Australien und die USA.Beim Kauf von "Veilish" oder "Floorappeal" können die Druckereien einen Code aus der Produktbox eingeben und erhalten einen Coupon. Mit diesen Coupons können sie später die Musterdesigns kaufen. Darüber hinaus bietet "Space Tailor" derzeit kostenlose Musterentwürfe für Druckereien an, die ihr Geschäft auf den neuen Innenraummarkt ausdehnen wollen. Weitere Informationen über den Prozess und verschiedene Designs finden Sie auf der "Space Tailor"-Website.Space Tailor: www.spacetailor.netVeilish: www.veilish.netFloorappeal: www.sipos.kr/floorappealFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1512568/SPACETAILOR_EPR_image.jpgPressekontakt:Lee Won Jae+82-070-7011-3611leewj1330@goldocean.co.krOriginal-Content von: Space Tailor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085284/100871318