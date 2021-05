Richmond Federal Reserve Bank Präsident Thomas Barkin sagte am Freitag, dass die Fed mit dem Tapering beginnen wird, sobald sie "substanzielle weitere Fortschritte" in Sachen Inflation und Vollbeschäftigung sieht. Der US-Notenbanker Raphael Bostic meinte, dass er sich bei seinen Überlegungen zur Geldpolitik an den Daten orientieren werde. "Ich beobachte ...

