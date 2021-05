NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 3600 auf 3800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach der jüngsten Neubewertung bleibt der Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für die Papiere des Spirituosenherstellers. Die Wachstumsbelebung sei stärker als gedacht und die Aktien seien immer noch nicht teuer. Mundy hob seine Ergebnisschätzung für 2022 um 5 Prozent und berücksichtigt damit auch Aktienrückkäufe./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2021 / 16:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

