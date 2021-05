München (ots) -- Nachhaltige Produkte in den Vergleichen verbessern den CO2-Fußabdruck- Nachhaltige Unternehmensführung: CHECK24 investiert jährlich 7-stelligen BetragMünchen (ots) - CHECK24 ist klimaneutral. Das bestätigen die internationalen Experten von ClimatePartner mit ihrem Label "klimaneutral" dem Unternehmen seit April 2021. Das Label steht für transparenten und glaubwürdigen Klimaschutz. Die mit ClimatePartner erstellte CO2-Bilanz basierte auf der Berechnung direkter, indirekter und zugekaufter Emissionen (Scope 1 - 3) und wird einmal pro Jahr überprüft.¹Reduktion eigener EmissionenNach dem Motto "erst reduzieren, dann kompensieren" arbeitet CHECK24 seit 2019 an dem Ziel der Klimaneutralität. In einem ersten Schritt reduzierte das Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck durch zahlreiche Maßnahmen wie beispielsweise die Umstellung auf Ökostrom. Die durch den Stromverbrauch erzeugten CO2-Emissionen konnten so um 90 Prozent gesenkt werden. An seinen 19 Standorten hat CHECK24 darüber hinaus den Konsum von Verbrauchsgütern optimiert. Neben Maßnahmen wie der Mülltrennung werden Wassersprudler für Getränke eingesetzt und durch regionale, Fairtrade- oder Bioprodukte wird auf den nachhaltigen Genuss von Lebensmitteln geachtet. Ökologisches Verhalten bei der Anfahrt ins Büro, bei notwendigen Geschäftsreisen oder beim privaten Stromverbrauch der Mitarbeitenden belohnt das Unternehmen. Und auch neue Produktbereiche wie beispielsweise die C24-Bank sind von Anfang an klimaneutral, um die Umwelt zu schützen."Verantwortung übernehmen ist der Auftrag, den CHECK24 gegenüber seinen Kund*innen seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren erfüllt. Diesen Auftrag führen wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie weiter, um die Lebensgrundlage heutiger und zukünftiger Generationen zu schützen", betont Dr. Henrich Blase, Gründer und Geschäftsführer von CHECK24.Kompensation der verbleibenden EmissionenNach der Reduktion beträgt Fußabdruck des Unternehmens 7.959 Tonnen CO2. Diese Emissionen kompensiert CHECK24 vollständig durch die Investition in regionale Aufforstungsprojekte und international zertifizierte Klimaschutzprojekte: In Deutschland werden so zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. zusätzlich mehr als 8000 Bäume gepflanzt.² Und in Peru arbeiten 400 Familien am Schutz von 300.000 Hektar Primär-Regenwald und damit auch an der Sicherung ihrer Lebensgrundlage.³"Es ist aus unserer Sicht sehr wichtig, dass sich CHECK24 als großes Vergleichsportal für den Klimaschutz einsetzt und das Thema auch bei seinen Kunden platziert. Wir freuen uns, als Partner für die Klimaneutralität diese Schritte mit CHECK24 gegangen zu sein", so Moritz Lehmkuhl, Gründer und Geschäftsführer bei ClimatePartner.Nachhaltige Produkte in den Vergleichen verbessern den CO2-FußabdruckCHECK24 weist über spezielle Kennzeichnungen und Filter auf nachhaltige Produkte und Angebote hin. In den Bereichen Energie, Finanzen, Versicherungen und Reise unterstützt das Unternehmen durch seinen Service Kund*innen dabei, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Dabei zeigt sich, dass das Interesse der Kund*innen stetig zugenommen hat. In Segmenten, in denen entsprechende Angebote fehlen, wird CHECK24 zukünftig selbst aktiv."Unser Ziel ist, bis 2023 in allen Produktbereichen Maßnahmen zu ergreifen, um Klimaneutralität zu unseren Kund*innen zu bringen", sagt Blase weiter.Bei Kfz-Versicherungen hat sich die Abschlussquote nachhaltiger Tarife in den vergangenen 12 Monaten verdoppelt. Ebenso wie der Abschluss von Tarifen für Elektro- und Hybridmodelle. Im Finanzbereich waren mehr als 30 Prozent der bei CHECK24 abgeschlossenen Girokonten klimaneutral. Im Energiebereich existieren seit Jahren zahlreiche nachhaltige Ökostrom- und Ökogasangebote. Der durchschnittliche Anteil an nachhaltigen Ökostromtarifen (ausgezeichnet mit dem Label OK-Power, Grüner Strom-Label Gold oder eines gesonderten Nachweises über signifikante Investitionen in die lokale Ökostromproduktion) ist in den Jahren 2017 bis 2020 um 25 Prozent gestiegen. Und auch bei Pauschalreisen können Kund*innen ihre CO2-Bilanz zukünftig durch internationale Waldaufforstungsprojekte verbessern. In einer ersten Testphase haben mehr als 10 Prozent beim Abschluss ihrer Buchung Bäume für internationale Aufforstungsprojekte gespendet.Nachhaltige Unternehmensführung: CHECK24 investiert jährlich 7-stelligen BetragVom F.A.Z.-Institut und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) wurde CHECK24 mit 300 weiteren Unternehmen für vorbildliches Verhalten in der Corona-Krise ausgezeichnet.(4) Im Rahmen seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung investiert CHECK24 jährlich einen 7-stelligen Betrag in die von der Untersuchung genannten relevanten Parameter der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit.Quellen:1. Klimaneutrales Unternehmen, ClimatePartner, April 2021 https://ots.de/dIT3ER2. Regionales Aufforstungsprojekt in Deutschland https://ots.de/BELiL33. International zertifiziertes Waldschutzprojekt in Peru https://ots.de/iDt6g34. Vorbildliche Unternehmen in der Krise, FAZ, Mai 2021 https://ots.de/M1QuSxGesellschaftliches Engagement bei CHECK24Verantwortung übernehmen, nachhaltig handeln und Zukunft gestalten. Dieses Ziel verfolgt CHECK24 mit seinem in 2016 gegründeten Programm CHECK24 hilft. Im Fokus des Engagements stehen benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland. Gemeinsam mit Kund*innen, Mitarbeitenden und gemeinnützigen Organisationen unterstützt CHECK24 hilft jedes Jahr zahlreiche Projekte mit einem größeren sechsstelligen Betrag - für eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft. Im Jahr 2019 erweiterte CHECK24 sein Engagement um Projekte aus den Bereichen digitale Bildung und Umweltschutz.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Pressekontakt:Dagmar Ginzel, Chief Communications Officer, Tel. 0049 171 5058296, dagmar.ginzel@check24.de