DJ Heidelbergcement verkauft Teile des US-Geschäfts

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement verkauft seine Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA an das US-Unternehmen Martin Marietta Materials. Der Verkaufspreis beträgt 2,3 Milliarden US-Dollar in bar, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Verkauf erfolge im Rahmen der Portfolio-Optimierung und zur Margenverbesserung.

Heidelbergcement-Chef Dominik von Achten sagte, der Konzern verschlanke so sein Portfolio in Nordamerika und setze seinen Schwerpunkt auf seine stärksten Marktpositionen. Das Unternehmen will in den vier Schlüsselregionen Kanada, Mittlerer Westen, Nordost und Süd durch ausgewählte Zukäufe und Kapazitätserweiterungen schneller wachsen.

Die Transaktion beinhaltet den Verkauf der Geschäftsaktivitäten von Lehigh Hanson in den Bereichen Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und Asphalt in Kalifornien, Arizona, Oregon und Nevada mit Ausnahme des Zementwerks und des Steinbruchs Permanente. Der Verkauf umfasst zwei Zementproduktionsanlagen mit zugehörigen Vertriebsterminals, 17 aktive Zuschlagstoffstandorte und mehrere nachgelagerte Betriebe im Bereich Transportbeton und Asphalt.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2021 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Lehigh Hanson wird bis zu diesem Zeitpunkt Eigentümer und Betreiber dieser Anlagen bleiben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.