NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Hersteller von Windkraftanlagen auf Land befänden sich im "perfekten Sturm", schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ihre Margen litten unter konzertiert steigenden Kosten. Die Schlüsselfrage sei, ob die Branche höhere Preise durchsetzen könne und was dies für die Nachfrage bedeute. Siemens Gamesa sei durch das größere Geschäft mit Anlagen aus See weniger betroffen./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 16:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0143416115

