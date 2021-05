Über mangelnde Spannung kann man sich in diesen Tagen in Bezug auf den Dax nun wirklich nicht beklagen.Über mangelnde Spannung kann man sich in diesen Tagen in Bezug auf den Dax nun wirklich nicht beklagen. Die letzte Handelswoche steht stellvertretend für die aktuelle Situation im Dax. Der Handelsverlauf im Dax wird gegenwärtig von zwei markanten Kursbereichen dominiert, die bereits in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...