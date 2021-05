Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert. Hier einige Fazits: Erste Group-Analysten zu Mayr-Melnhof "MM hatte bereits anlässlich der Jahresergebnisse 2020 auf den Margendruck in der Kartondivision aus steigenden Inputpreisen hingewiesen und die zu erwartende zeitliche Verzögerung bei deren Weitergabe an Kunden. Überraschend kam jedoch nun die Restrukturierungskosten für MM Graphia Bielefeld, die jedoch mittelfristig die Kostenstrukturen weiter verbessern werden. Wir denken, dass MM basierend auf seinem robusten Geschäftsmodell, der stabilen organischen Nachfrage und den zwei Großakquisitionen in der 2. Jahreshälfte wieder an seine soliden Ergebnisse an- schließen ...

