DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien mehrheitlich im Plus - Seoul von Technikwerten gedrückt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen sowie in Australien hat sich am Montag eine positive Tendenz durchgesetzt. Gleichwohl fielen die Aufschläge bescheiden aus. Gebremst wurde der Aufwärtsdrang durch Rückschläge beim Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Die Aussichten auf eine parteiübergreifende Einigung über ein Gesetz zur Finanzierung der Infrastruktur geraten immer mehr ins Stocken - eine Einigung ist nicht in Sicht.

Unter Druck gerieten in Asien Bergbauwerte, nachdem China erneut gedroht hatte, gegen die hohen Rohstoffpreise vorgehen zu wollen. Bei Verstößen gegen bestehende Regeln am Rohstoffmarkt und beim Anheizen von Rohstoffpreisspekulationen drohen nun harte Strafen in China. Stahl- und Eisenerzpreise in China sanken deutlich.

China geht gegen hohe Rohstoffpreise vor

"Investoren zeigen sich stark besorgt über die regulativen Beschränkungen und nachlassenden Konjunkturmaßnahmen in China", hieß es von den ANZ-Analysten. Daten aus dem April zeigten laut CICC, dass China die geldpolitischen Zügel erneut über verschiedene Maßnahmen angezogen habe. Während der Schanghai-Composite 0,3 Prozent fester schloss, kletterten der Shenzhen-Composite um 0,8 Prozent und das Startup-Segment ChiNext um 0,9 Prozent. In Hongkong, wo ausländische Investoren vermehrt handeln, ging es dagegen um 0,2 Prozent nach unten.

In Tokio wurde zwischenzeitlich höhere Aufschläge nicht gehalten, der Nikkei-225 gewann letztlich 0,2 Prozent. Transport-, Machinenbau- und Versicherungswerte führen das Feld der Gewinner an. In Seoul verlor der Kospi 0,4 Prozent - belastet vom Technologiesektor. Samsung Electronics büßten 0,5 Prozent ein, SK Hynix gar 2,5 Prozent. Samsung Biologics sanken nach anfänglichen Gewinnen um 0,4 Prozent. Das Unternehmen produziert künftig den Corona-Impfstoff von Moderna. Green Cross fielen daraufhin um 6,1 Prozent. Die Gesellschaft vertreibt Moderna-Impfstoffe und muss nun Konkurrent befürchten. Hyundai Mipo Dockyard stiegen nach Erhalt eines Auftrages um 2,7 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 gut behauptet. Der Rohstoffsektor büßte mit den chinesischen Initiativen und den sinkenden Rohstoffpreisen um 1,1 Prozent ein. Rio Tinto sanken um 2,1 Prozent, BHP um 1,8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.045,90 +0,22% +6,97% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.364,61 +0,17% +3,18% 08:00 Kospi (Seoul) 3.144,30 -0,38% +9,43% 08:00 Schanghai-Comp. 3.497,28 +0,31% +0,70% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.418,32 -0,16% +4,44% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.338,29 +0,22% +10,90% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.125,03 +0,23% +9,64% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.568,78 +0,42% -4,00% 11:00 BSE (Mumbai) 50.776,49 +0,47% +6,07% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:52 % YTD EUR/USD 1,2203 +0,2% 1,2179 1,2215 -0,1% EUR/JPY 132,75 +0,1% 132,66 132,76 +5,3% EUR/GBP 0,8619 +0,1% 0,8606 0,8616 -3,5% GBP/USD 1,4159 +0,0% 1,4152 1,4174 +3,5% USD/JPY 108,78 -0,1% 108,92 108,69 +5,4% USD/KRW 1126,51 -0,1% 1128,00 1128,14 +3,8% USD/CNY 6,4300 -0,1% 6,4342 6,4364 -1,5% USD/CNH 6,4288 -0,1% 6,4373 6,4372 -1,1% USD/HKD 7,7656 +0,0% 7,7641 7,7644 +0,2% AUD/USD 0,7734 +0,1% 0,7728 0,7740 +0,4% NZD/USD 0,7182 +0,2% 0,7170 0,7177 -0,0% Bitcoin BTC/USD 36.695,01 +7,7% 34.073,00 39.876,76 +26,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,58 63,58 +1,6% 1,00 +33,1% Brent/ICE 67,46 66,44 +1,5% 1,02 +31,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.882,33 1.881,30 +0,1% +1,03 -0,8% Silber (Spot) 27,67 27,56 +0,4% +0,11 +4,8% Platin (Spot) 1.167,75 1.173,05 -0,5% -5,30 +9,1% Kupfer-Future 4,51 4,49 +0,5% +0,02 +27,9% ===

May 24, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)

