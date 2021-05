Das Gründerehepaar Fisker war auf einer Privataudienz beim Papst und stellte ihm Entwürfe für ein neues Papamobil vor. Das Auto soll auf dem E-SUV Ocean basieren, das in Graz gebaut wird. Die Renderings zeigen einen umgebauten Fisker Ocean mit einer Glaskuppel. Das Unternehmen teilte mit, die Spezialversion werde Ende 2022 an den Heiligen Stuhl ausgeliefert. Der Autodesigner Henrik Fisker war in Begleitung seiner Frau Geeta Gupta-Fisker bei seiner Heiligkeit. Das Pärchen gründete 2016 Fisker Inc., nachdem der Däne mit einem ähnlichen Projekt grandios gescheitert war. Gupta-Fisker...

