Sherman Oaks, Kalifornien - 24. Mai 2021 - Petroteq Energy Inc. ("Petroteq" oder das "Unternehmen") (TSXV: PQE; OTC: PQEFF; Frankfurt; PQCF), ein Umwelttechnikunternehmen, das auf die Entwicklung und Umsetzung eigener Ölextraktions- und Ölrückgewinnungstechnologien spezialisiert ist, gibt bekannt, dass Petroteq am 19. Mai 2021 E-Mails von verschiedenen europäischen Aktionären erhalten hat, die das Unternehmen darauf hingewiesen haben, dass Sie von ihren Maklern über den Eingang eines offensichtlichen Kaufangebots von Petroteq-Aktien in Kenntnis gesetzt wurden. Neben der Information über dieses Angebot wurde das Unternehmen auf den Bundesanzeiger, ein amtliches Bekanntmachungsorgan des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz der Bundesrepublik Deutschland, verwiesen. Hier der Link: https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/start?10. Wenn man auf den Link klickt und bei der Suche das Wort "Petroteq" eingibt, werden zwei Suchergebnisse angezeigt. Wird "Uppgard Consult AB Krylbo" ausgewählt, kann man das vermeintliche Angebot in deutscher Sprache einsehen. In der Mitteilung wird unter anderem darauf hingewiesen, dass sich das Angebot nicht an Aktionäre in Rechtsstaaten richtet, in denen das Angebot gegen geltendes Recht verstoßen würde.

Nach Prüfung aller verfügbaren Angaben informierte die Geschäftsführung des Unternehmens ihr Board of Directors, das die Geschäftsführung anwies, sich mit der im Bundesanzeiger genannten Firma Uppgard Konsult AB in Schweden in Verbindung zu setzen, um zusätzliche Informationen über das geplante Angebot anzufordern. Daraufhin gab die Firma Uppgard Konsult AB dem Unternehmen zu den gestellten Fragen nur begrenzt Auskunft und bestätigte, dass sie im Auftrag einer nicht näher genannten Drittpartei handle. Die Firma Uppgard Konsult AB gab an, dass sie mit der Durchführung der im Angebot offengelegten Käufe beauftragt sei. Die Firma Uppgard Konsult AB gab nicht bekannt, wer der Anbieter ist, teilte jedoch mit, dass der Anbieter beabsichtige, zu gegebener Zeit eine Pressemitteilung herauszugeben.

Das Unternehmen hatte davor weder Kenntnis von diesem Angebot, noch kann es sich zur Rechtmäßigkeit oder Rechtskonformität des Angebots äußern. Das Unternehmen wurde erst durch einen Hinweis von mehreren Aktionären darauf aufmerksam. Weder die Firma Uppgard Konsult AB noch das vorliegende Kaufangebot haben Unterlagen in Bezug auf das Angebot gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 in der gültigen Fassung oder gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen eingebracht.

Den Aktionären wird empfohlen, ihre eigene Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie allfällige Maßnahmen ergreifen.

Über Petroteq Energy Inc.

Petroteq ist ein Umwelttechnikunternehmen, das auf die Entwicklung und Umsetzung neuer proprietärer Ölextraktions- und Ölrückgewinnungstechnologien spezialisiert ist. Das Unternehmen verfügt über eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie für die Extraktion und Rückgewinnung von Schwerölen und Bitumen aus Ölsanden, Ölschieferlagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten. Petroteq beschäftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung patentierter umweltfreundlicher Technologien zur Verarbeitung und Extraktion von Schweröl. Petroteq konzentriert sich derzeit auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und auf den weiteren Ausbau der Produktionskapazität in seiner Anlage für die Sanierung von Erdreich und die Extraktion und Verarbeitung von Schwerölen in Asphalt Ridge unweit von Vernal im US-Bundesstaat Utah. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.com..

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

KONTAKTDATEN

Petroteq Energy Inc.?

Alex Blyumkin

Executive Chairman

Tel: (800) 979-1897?

