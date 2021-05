Ein experimentierfreudiger Youtuber hat der Sony-Konsole in einem DIY-Video einen neuen Look verpasst. Er nahm dazu Carbon und Walnussholz zur Hilfe. Auf dem Kanal DIY Perks zeigt Matthew -Matt- Perks seit 2012 kreative Auf- und Umbauten. Er setzt gerne gebrauchte Innereien von modernen Geräten in selbst gemachte Gehäuse um. Zum Beispiel zeigt er, wie defekte Airpods dazu dienen, selbstgebaute Bluetoothboxen anzutreiben. In seinem aktuellen Projekt beschäftigt er sich mit der Playstation 5. Das Gehäuse der Konsole war in der Vergangenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...