Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, erklärt, dass der GBP/USD in nächster Zeit wahrscheinlich in einem Konsolidierungsmodus unterhalb von 1,4238/1,4245 bleiben wird. Wichtige Zitate "Der GBP/USD hat am Freitag die 1,4238/45, das jüngste Hoch und das Hoch vom März 2018, getestet und sich darunter gehalten, und ...

