NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Thyssenkrupp von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 9,60 Euro angehoben. Analyst Alain Gabriel hält die Chancen und Risiken des Konzerns nach dem Kursrückschlag im Anschluss an den Bericht des zweiten Geschäftsquartals nun für ausgeglichen. Chancen im Wasserstoffbereich stünden Ausführungsrisiken beim Stahlumbau und der generellen Neustrukturierung des Konzerns gegenüber, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2021 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007500001