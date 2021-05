Der Hersteller hat angekündigt, die Mini-Boxen per Software-Update nachzurüsten. Das Kopfhörer-Lineup bleibt hingegen außen vor. Auch für Song-Käufer via iTunes gibt es schlechte Nachrichten. Apple hat eine Support-Seite online gestellt, auf der Details zu den neuen Soundformaten Lossless und Hi-Res-Lossless stehen. Darin gibt das Unternehmen an, in Zukunft Homepod und Homepod mini mit einem Software-Update zu versorgen. Es soll die Lautsprecher befähigen, verlustfreies Audio abzuspielen. Unklar bleibt, ob dazu zwei Homepods nötig sind, oder es sich auch nur mit einem Exemplar nutzen...

