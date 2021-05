New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gab heute die Übernahme der Vision Hill Group bekannt, einem führenden Anlageberater und Vermögensverwalter im Bereich digitaler Vermögenswerte, der anspruchsvollen Anlegern Zugang zu Anlageprodukten, Daten, Benchmarks und Analysen auf institutionellem Niveau für fundiertere Anlageentscheidungen bietet. Die Akquisition ergänzt die führende Plattform von Galaxy Fund Management für Institutionen, die Investitionsmöglichkeiten in der digitalen Assetklasse erschließen wollen."Mit der zunehmenden Institutionalisierung digitaler Assets steigt auch der Bedarf an umfassenden, institutionellen Plattformen, um diese zu unterstützen, und genau das bauen wir bei Galaxy auf", sagt Damien Vanderwilt, Co-President und Head of Global Markets. "Die leistungsstarken Datenfunktionen, die Scott Army, Dan Zuller und das Team von Vision Hill entwickelt haben, sind die perfekte Ergänzung zu unserer kompletten Suite von technologiegetriebenen Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Lösungen und fördern die breitere Mainstream-Akzeptanz von digitalen Assets."Die Transaktion wird die wachsende Produktpalette von Galaxy Fund Management weiter ausbauen und es institutionellen Kunden ermöglichen, auf ein noch breiteres Spektrum an Daten und Informationen zuzugreifen, um das Research zu optimieren und Anlageentscheidungen zu treffen. Die Familie der Krypto-Hedgefonds-Indizes der Vision Hill Group, die führende Krypto-Markt-Intelligence-Datenbank VisionTrack und die hochentwickelten Asset-Management-Fähigkeiten mit einem auf Krypto fokussierten Dachfonds-Produkt sitzen an der Schnittstelle von Informationen (Daten), Expertise (Strategien) und Zugang (Möglichkeiten)."Galaxy Fund Management baut seine Fähigkeiten schnell aus, um letztendlich ein institutionelles Engagement in jedem investierbaren Bereich digitaler Assets zu bieten, damit Institutionen einfach in diese boomende Branche einsteigen können", sagt Steve Kurz, Partner und Head of Asset Management bei Galaxy Digital. "Unsere Übernahme von Vision Hill ist ein wichtiges Ziel, da die Produktsuite von Galaxy Fund Management weiter wächst und wir die digitale Anlageklasse weiter definieren.""Unsere Mission ist es, institutionelle Investoren mit datengesteuerten Lösungen zu versorgen, damit sie das Beste aus digitalen Assets herausholen können", sagt Scott Army, CEO der Vision Hill Group. "Nachdem wir in den letzten 2 Jahren eng mit dem talentierten Team von Galaxy zusammengearbeitet haben, sind wir zuversichtlich, dass Galaxy Fund Management dazu beitragen wird, diese Vision weiter zum Leben zu erwecken und freuen uns auf das, was wir gemeinsam erreichen können, da digitale Assets einen Wendepunkt erreichen."BeraterDie Investmentbanking-Abteilung von Galaxy Digital leistete ebenfalls Unterstützung bei der Transaktion. Davis Polk & Wardwell LLP, Blake, Cassels & Graydon LLP und Maples & Calder LLP fungieren als Rechtsberater von Galaxy Digital. Kluk Farber Law PLLC fungiert als Rechtsberater der Vision Hill Group.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.Informationen zur Vision Hill GroupDie Vision Hill Group ist ein führender Investmentberater und Vermögensverwalter im Bereich digitaler Assets mit einer Familie von Krypto-Hedgefonds-Indizes, einer führenden Marktintelligenz-Datenbank namens VisionTrack und einem Vermögensverwaltungsarm mit einem auf Krypto fokussierten Dachfonds-Produkt.HaftungsausschlüsseDie TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Vorausblickende Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens, erwartete Transaktionsvorteile zu realisieren und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Gesellschaft als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Annahmen, die bei der Vorbereitung solcher Erklärungen verwendet werden, können sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Vorbereitung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung, die Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 8. April 2020 identifiziert wurden und auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen von Überzeugungen, Meinungen, Projektionen oder anderen Faktoren, wenn sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Investorenkontakt, Elsa Ballard, elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Medienkontakt, Eva Casanova, media@galaxydigital.io, (917) 847-4796Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132443/4922995