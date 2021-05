DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Petro Welt Technologies AG: Ergebnis 1. Quartal 2021: Umsatz sinkt, Liquidität dennoch gestärkt



24.05.2021 / 15:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Auftragszahlen in allen Geschäftsbereichen rückläufig

Konzernumsatz sinkt um 46,7 % auf EUR 45,2 Mio.

Nettoverlust von minus EUR 2,3 Mio.

EBITDA-Marge bleibt mit 7,5 % positiv

Liquidität steigt um 10,0 % auf EUR 127,2 Mio. Wien, 24. Mai 2021

Trotz des schwierigen Marktumfelds und eines damit verbundenen Rückgangs der Auftragszahlen sowie des Umsatzes konnte die PeWeTe Gruppe ihre solide Finanzstruktur im ersten Quartal 2021 einmal mehr aufrechterhalten. Durch den anhaltenden Nachfragerückgang bei Stimulationsarbeiten infolge der begrenzten Ölförderung im Rahmen des Abkommens der OPEC+ ging die Anzahl der operativen Einsätze im Fracturing-Segment im ersten Quartal 2020 von zuvor 1.400 um 45,2 % auf 767 zurück, weshalb sich der Umsatz dieses Bereichs in Rubeln ebenfalls um 48,2 % verringerte. Dabei wurde im Berichtszeitraum auch ein erster Einsatz im Segment Well Services im Oman ausgeführt. Der Verkauf von Proppant - ein Tätigkeitsfeld, das stark mit Fracturing korreliert - ging in Rubeln ebenfalls um 28,9 % zurück. Ebenso verzeichnete das Segment Drilling, Sidetracking und IPM einen Rückgang des Leistungsvolumens um 34,9 %: Die Anzahl der Jobs reduzierte sich von 74 im intensiven ersten Quartal 2020 auf 48 im ersten Quartal 2021. Das Bruttoergebnis der PeWeTe Gruppe ging auf EUR 1,3 Mio. zurück, und das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit sank auf minus EUR 3,6 Mio. Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses - es lag aufgrund gesunkener Zinserträge und geringerer Fremdwährungsgewinne im ersten Quartal 2021 unter dem Vorjahreswert - errechnete sich ein Ergebnis vor Steuern von minus EUR 2,8 Mio. (Q1 2020: EUR 11,3 Mio.). Mit 7,5 % blieb die EBITDA-Marge im Berichtszeitraum positiv (Q1 2020: 19,5 %). Der Konzern erwirtschaftet auch weiterhin einen positiven Cashflow. Trotz des negativen Branchentrends konnte die Gruppe ihre Liquidität (einschließlich der Bankeinlagen sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) durch weitere Maßnahmen zur Optimierung des Working Capital mit EUR 127,2 Mio. zum 31. März 2021 erneut um 10,0 % verbessern (31. Dezember 2020: EUR 115,6 Mio.). Der Bericht zum ersten Quartal 2021 der Petro Welt Technologies AG steht auf der Unternehmenswebsite unter www.pewete.com zum Download bereit. Wesentliche Kennzahlen Q1 2021 Q1 2020 +/- Umsatzerlöse EUR Mio. 45,2 84,8 (46,7 %) EBITDA EUR Mio. 3,4 16,5 (79,6 %) EBIT EUR Mio. (3,6) 8,1 (144,6 %) EBITDA-Marge 7,5 % 19,5 % EBIT-Marge (8,0 %) 9,5 % Eigenkapital1 EUR Mio. 185,7 183,0 1 Zum 31. März 2021 bzw. zum 31. Dezember 2020



Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden und erstmals etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.



