"Wir befinden uns mitten in einem beispiellosen Aufschwung der US-Wirtschaft", sagte Fed-Gouverneurin Lael Brainard am Montag, wie Reuters berichtet. Weitere Punkte "Wir haben aufgrund von Basiseffekten in nächster Zeit höhere Inflationswerte erwartet." "Die Preise erholen sich von den Tiefstständen der Pandemie, und einige Preissteigerungen sind mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...