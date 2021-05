Der WHO-Generaldirektor trifft sich mit dem 42. US-Präsidenten Bill Clinton, der Verlags-Ikone Steve Forbes, der ehemaligen US-Außenministerin Dr. Madeleine K. Albright und führenden Vertretern der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), von Moderna, Volkswagen, Lululemon, Philips, Salesforce.com und vielen anderen, um über die Resilienz nach einer Pandemie zu diskutieren

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Critical Event Management (CEM), gab heute bekannt, dass Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), als ‚Ehrengast' auf dem virtuellen Gipfeltreffen Spring 2021 COVID-19: Road to Recovery (R2R) einen Vortrag halten wird. Die Themen des Frühjahresgipfels, der diese Woche vom 26. bis 27. Mai stattfindet, sind die Resilienz von Unternehmen und die Führung von Bürgern in einer Welt nach einer Pandemie.

Das zweitägige Symposium, das am Mittwoch, den 26Mai, beginnt, wird auch Grundsatzreden von führenden Persönlichkeiten aus der ganzen Welt beinhalten, darunter von dem 42.Präsidenten der Vereinigten Staaten Bill Clinton, der ehemaligen Außenministerin der Vereinigten Staaten Dr. Madeleine K. Albright, von Branchengrößen wie dem Chairman Editor-In-Chief von Forbes Media Steve Forbes sowie Diskussionsrunden mit C-Level-Führungskräften von Moderna, Volkswagen, Lululemon, Salesforce.com, den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und vielen anderen Vertretern verschiedener Branchen und globaler Märkte.

Als die für internationale öffentliche Gesundheit zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen formuliert die WHO ihre globale Mission als "die Erreichung des höchstmöglichen Gesundheitsniveaus für alle Völker".

Mit Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der für eine fünfjährige Amtszeit zum WHO-Generaldirektor gewählt wurde, steht erstmals eine Person aus der afrikanischen Region der WHO an der Spitze der weltweit führenden Gesundheitsorganisation. Dr. Tedros, äthiopischer Biologe, Forscher für öffentliche Gesundheit und Beamter, ist seit 2017 im Amt.

Vor seiner Wahl zum Generaldirektor der WHO hatte Dr. Tedros zahlreiche Führungspositionen im Bereich der globalen Gesundheit inne, unter anderem als Vorsitzender des Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, als Vorsitzender der Roll Back Malaria Partnership und als Co-Vorsitzender des Partnership for Maternal, Newborn and Child Health Board.

"Wir begrüßen Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, als Ehrengast auf dem Gipfeltreffen Everbridge COVID-19: Road to Recovery Spring 2021 Symposium", so David Meredith, Chief Executive Officer, Everbridge. "Wir freuen uns darauf, seine globale Sicht der internationalen Reaktion auf die Pandemie und den Weg in die Zukunft sowie wichtige Einblicke in die Zeit nach der Pandemie von anderen C-Level-Führungskräften aus verschiedenen Branchen und Sektoren zu hören."

Das Everbridge Spring 2021 COVID-19: Road to Recovery (R2R)Symposium beinhaltet Präsentationen von Dr. Judy Monroe, Präsidentin und Chief Executive Officer der CDC Foundation, und Dr. Jay C. Butler, stellvertretender CDC-Direktor für Infektionskrankheiten (DDID). Die Redner behandeln in ihren Präsentationen den aktuellen Stand der Pandemie, die Einführung des Coronavirus-Impfstoffs und das, was in der jüngsten Phase der globalen Krise zu erwarten ist, während sich das Leben und die Wirtschaft zu erholen beginnen.

Die seit einigen Jahren stattfindende Everbridge-Symposienreihe bietet globalen Führungskräften ein wertvolles Forum für den Austausch von Best Practices zum Schutz von Mitarbeitern und Unternehmensressourcen, zum Aufbau und zur Steigerung von Umsatzströmen, zur Erhöhung der Unternehmensresilienz und zur Entschärfung potenzieller Bedrohungen wie IT-Ausfälle, Cyberangriffe, Naturkatastrophen und viele andere kritische Ereignisse. Die Redner und Teilnehmer repräsentieren alle Bereiche der Gesellschaft, von Wirtschaft und Regierung über kommunale Organisationen und Interessenvertretungen bis hin zu Wissenschaft, Medizin, Transportwesen, Sport und Unterhaltung sowie der akademischen Welt.

Im vergangenen Jahr konnte Everbridge President George W. Bush, Anthony Fauci, MD, Scott Gottlieb, MD, Dr. Sanjay Gupta, MD, U.S. General Colin L. Powell, USA (Ret.) Sir Richard Branson, Gründer der Virgin Group, und andere führende Persönlichkeiten als Hauptredner gewinnen. Die virtuellen Gipfeltreffen "COVID-19: Road to Recovery (R2R)" lockten mehr als 40.000 Teilnehmer an, darunter Regierungsvertreter, Gesundheitsexperten und leitende Angestellte aus 150 Ländern sowie Teilnehmer von den Centers for Disease Control and Prevention, der Mayo Clinic, Goldman Sachs, Fannie Mae, Ford Motor Company, Humana und IBM.

