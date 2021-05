Der USD/CHF geriet in der amerikanischen Sitzung unter leichten Abwärtsdruck - Der US Dollar Index orientiert sich aufgrund der hohen Risikobereitschaft an den Märkten weiter nach unten - Die Aktienindizes an der Wall Street verzeichnen nach der Börseneröffnung kräftige Gewinne - Der USD/CHF erhöhte sich während des europäischen Handels auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...