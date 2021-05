Während hierzulande zahlreiche Anleger vermutlich das lange Wochenende genießen, wird an der Wall Street natürlich auch am heutigen Pfingstmontag gehandelt. Und die ersten Notierungen haben es in sich! Denn der Tübinger Impfstoffhersteller CureVac setzt seine Rallye mit weiteren Kursgewinnen fort!

Anleger-Tipp: Eine komplette Analyse der CureVac-Aktie können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken.

Nach einem Schlusskurs von knapp über 115 US-Dollar schießt CureVac heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...