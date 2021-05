ROM (dpa-AFX) - Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine von Ryanair in Minsk hat Italien den Botschafter von Belarus einbestellt. Es habe sich um einen schwerwiegenden Verstoß gegen internationale Flugsicherheitsstandards gehandelt, hieß es aus dem italienischen Außenministerium am Montagabend. Belarus werde dafür zur Rechenschaft gezogen. Italien habe im Europäischen Rat begonnen, über eine angemessene Reaktion zu diskutieren, und fordere die Freilassung des Bloggers Roman Protassewitsch.

Am Sonntag hatten die Behörden des autoritär regierten Belarus die Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. An Bord war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der demnach in Minsk festgenommen wurde./jon/DP/he