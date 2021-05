Immer wieder tauchen neue Mutationen des Corona-Virus in der Welt auf. Zuletzt die indische Variante B.1617.2, welche von der WHO sogar als besorgniserregend und besonders ansteckend eingestuft worden ist. Man warnt vor möglichen Rückschlägen in der Pandemie.Doch die gute Nachricht: Laut einer britischen Studie schützt sowohl der Impfstoff von BionTech/ Pfizer als auch der von AstraZeneca gut gegen die indische Corona-Variante. Und auch bei Moderna gibt es gute Nachrichten: Das Unternehmen strebt zukünftig ebenfalls eine Zulassung ihres Impfstoffs für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...