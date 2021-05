Der Kursrutsch von Bitcoin und Co. sowie die Korrektur der Tech- und Wachstumswerte an der NASDAQ haben die Coinbase-Aktie mit nach unten gerissen. Cathie Wood und ARK Invest lassen sich davon jedoch nicht beirren, anstatt den Aktienanteil in den Fonds zu verkleinern, wurde auch beim letzten Rücksetzer wieder konsequent nachgekauft.? Coinbase-Aktie hat nach Börsengang deutlich abgegeben - Wachstumswerte und Tech-Aktien zuletzt im Korrektur-Modus - Cathie Wood stockt Coinbase-Aktien trotzdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...