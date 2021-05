Peking (ots/PRNewswire) - BOE präsentiert seine innovativen Technologien und Anwendungen auf der Display Week 2021, einer Display-Veranstaltung, die von der Society for Information Display (SID) ab dem 17. Mai ausgerichtet wird, und demonstriert der Welt seine branchenführende Innovationsfähigkeit und beispiellose Technologieführerschaft.Bei dem Event rückt BOE fünf Hauptbereiche seiner Technologien und Produkte in den Fokus: ADS Pro, flexible OLED, Mini/Micro LED und innovative Technologien und Anwendungen."BOE arbeitet unermüdlich an Innovationen in der Display-Technologie", sagte Gao Wenbao, Executive Vice President von BOE und CEO der Display Business Group. "Neben TFT-LCD und flexiblen OLED hat BOE die Forschung und Entwicklung von Mini/Micro-LED und anderen Spitzentechnologien priorisiert und eine Vielzahl von zukunftsweisenden Technologien und Produkten auf den Markt gebracht und damit die Displayindustrie weltweit einen Schritt vorangebracht."Basierend auf der von BOE entwickelten ADS-Super-Hard-Screen-Technologie, einer Technologie für einen weiten Sichtwinkel, bietet ADS Pro eine Lösung auf Systemebene für High-End-LCD-Produkte, die einen wichtigen Fortschritt in mehreren Bereichen darstellt, beispielsweise durch ihr ultra-hohes dynamisches Kontrastverhältnis, Edge-to-Edge-Display, hohe Bildwiederholrate und In-Cell.BOE hat als erstes Unternehmen in China flexible und faltbare OLED-Displays in Massenproduktion hergestellt und auf den Markt gebracht. Jetzt stellt das Unternehmen eine breite Palette innovativer Technologien vor, darunter scrollbare Displays und flexible Vollbild-Displays mit integrierter Unter-Display-Kamera, die unbegrenzte Möglichkeiten für die Form von Display-Produkten eröffnen.BOE ist weltweit führend auf dem Gebiet der Mini/Micro-LEDs mit Glassubstrat und glänzt mit seinem 75-Zoll 8K Mini-LED-Produkt mit mehr als 5.000 Zonen und einem Kontrastverhältnis von einer Million zu eins. Mit seiner firmeneigenen aktiven Antriebsarchitektur und der Hochgeschwindigkeits-Transferdrucktechnologie bietet BOE LED-Display-Lösungen der nächsten Generation auf Systemebene an, die durch Halbleitertechnologien und fortschrittliche Gehäusetechnologien auf Mikrometer-Ebene ermöglicht werden.BOE hat auch ein AMQLED-Display (active-matrix quantum dot light-emitting diode) vorgestellt, das mit einer bahnbrechenden Display-Technologie der nächsten Generation ausgestattet ist. Damit hat der Display-Hersteller einen weiteren Fortschritt auf dem Gebiet der elektrolumineszenten Quantenpunkte gemacht.BOE bringt Anwendern weltweit nicht nur innovative Display-Produkte, sondern ermöglicht mit seiner intelligenten IoT-Technologie unzählige Anwendungsszenarien, die erstaunliche visuelle Erlebnisse bieten und das Leben der Menschen verschönert.Durch die Nutzung seiner technologischen Expertise in den Bereichen Display und Sensorik wolle BOE auch zukünftig seine IoT-Strategie mit dem Schwerpunkt auf Halbleiter-Displays weiter vertiefen und mit globalen Partnern entlang der Industriekette zusammenarbeiten, um den Anwendern ultimative visuelle Erlebnisse und intelligentere Erfahrungen zu bieten, wie Gao erklärte.https://en.imsilkroad.com/p/321647.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1515886/image.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4923127