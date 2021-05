BRÜSSEL/MINSKT (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim EU-Sondergipfel betont, dass die belarussischen Behörden für die Gesundheit des verhafteten Bloggers Roman Protassewitsch und seiner Freundin verantwortlich sind. Das sagte von der Leyen in der Nacht zu Dienstag in Brüssel. Protassewitschs Freundin soll ebenfalls in Belarus festgehalten werden.

Die Behörden der autoritär regierten Republik hatten am Sonntag ein Flugzeug der irischen Airline Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Nach EU-Angaben waren 171 Menschen an Bord, darunter Protassewitsch. Die meisten übrigen Passagiere reisten nach langer Verzögerung weiter nach Vilnius./mjm/DP/zb