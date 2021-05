TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 25. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:10 DEU: MBB, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Tele2, Capital Markets Day

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 03/21 09:00 AUT: Industrieproduktion 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:00 USA: FHFA-Index 03/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) 10:00 DEU: Online-Pk Bank Julius Bär: "Finanzmarktausblick 2021" u.a. mit dem Chefvolkswirt des Instituts, David Kohl 10:00 DEU: Online-Pk der Deutschen Umwelthilfe zu Ergebnissen eines deutschlandweiten Klima-Gebäude-Checks 10:00 DEU: Beginn Online-Konferenz zum Thema Innovation und digitale Transformation mit künstlicher Intelligenz. Das "SAS Global Forum EMEA" gilt als eine der wichtigsten Konferenzen rund um künstliche Intelligenz (KI) und stellt dieses Jahr erstmals bei einer zusätzlichen Europa-Ausgabe den Einsatz dieser Technologien in den Vordergrund. 10:00 DEU: Online-Pk des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zur Lage auf dem Wohnungsmarkt und Erwartungen an die Politik 11:00 DEU: Wirtschaftsvereinigung Stahl, Online-Veranstaltung Berliner Stahldialog zum Thema: "Wasserstoff für eine klimaneutrale Stahlindustrie" DEU: Online-Pk zu "Hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformation: Wie sicher ist die Bundestagswahl?" u.a. mit Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamts (Destatis) und Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 19:00 DEU: Digitaler Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build (online)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi