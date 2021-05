Chrom in Abwässern ist für jede Wasserbehandlungsanlage eine große Herausforderung. Umso sorgsamer gehen die Verantwortlichen mit Prozessabwässern um. Um Überlauf in einem Sammeltank für Chrom zu vermeiden, setzt ein belgischer Dienstleister daher einen neuen kompakten Radar-Füllstandsensor ein. Das belgische Unternehmen Engie Solutions ist auf die Aufbereitung von Trink- oder Abwasser für Industriestandorte spezialisiert. Ein großes Maschinenbauunternehmen in der Region Lüttich mit 2.800 Mitarbeitern bat in diesem Zusammenhang um Hilfe. Engie kümmert sich an diesem Standort um die Aufbereitung ...

