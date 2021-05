DJ FEIERTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/22. bis 24. Mai 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenend- und Feiertagsprogramm von Dow Jones Newswires.

Heidelbergcement verkauft Teile des US-Geschäfts

Heidelbergcement verkauft seine Geschäftsaktivitäten in der Region West in den USA an das US-Unternehmen Martin Marietta Materials. Der Verkaufspreis beträgt 2,3 Milliarden US-Dollar in bar, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Verkauf erfolge im Rahmen der Portfolio-Optimierung und zur Margenverbesserung.

Lufthansa nutzt belarussischen Luftraum vorerst weiter

Die Lufthansa wird den belarussischen Luftraum nach der erzwungenen Umleitung eines Ryanair-Flugs am Sonntag zunächst nicht meiden. Vorerst gebe es keine Veränderung, sagte eine Lufthansa-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP, die Airline nutze den Luftraum regulär weiter. Die Situation werde aber beobachtet.

Veganz will nur Stammaktien statt Vorzüge ausgeben

Die Veganz Group AG will bei einer geplanten Kapitalerhöhung keine Vorzugsaktien, sondern nur bis zu 118.518 Stammaktien ausgeben. Damit werde auf einen entsprechenden Wunsch von institutionellen Investoren reagiert, teilte der Hersteller veganer Lebensmittel mit.

Merck & Co vor erweiterter EU-Zulassung von Keytruda

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Empfehlung für die erweiterte Zulassung seines Krebsmedikaments Keytruda erhalten. Das Mittel soll auch zur Behandlung bestimmter Arten von Magen-Darm-Krebs verwendet werden dürfen, teilte Merck mit.

