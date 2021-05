Beton ist als Baumaterial weit verbreitet, aber er hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Was passiert aber mit dem ganzen Beton, wenn ein Gebäude abgerissen wird? Die Universität Tampere, Finnland, koordiniert das neue internationale Projekt ReCreate, durch das erforscht werden soll, wie gebrauchte Betonelemente ohne Beschädigung zurückgebaut und in neuen Gebäuden wiederverwendet werden können und wie sich der Prozess in ein rentables Geschäft verwandeln lässt. Das vierjährige Projekt wurde im Rahmen des EU-Programms "Horizont 2020" mit 12,5 Millionen Euro gefördert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210524005871/de/

When a building is demolished, what happens to all the concrete? Tampere University, Finland, is coordinating the new international ReCreate project, which aims to discover how used concrete elements can be deconstructed without damaging them and reused in new buildings and to turn the process into a profitable business. Photo by Tampere University.