Berlin - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt den Unternehmen bei einem weiteren Rückgang der Pandemie einen schrittweisen Abbau der Vorschriften zum Homeoffice in Aussicht. Dort, wo es Sinn mache, könne man dann wieder vor Ort arbeiten, sagte Altmaier in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Es werde "Schritt für Schritt weniger Vorschriften" zum Homeoffice geben. Ohnehin komme es überall dort zu Lockerungen der Vorschriften zum Homeoffice, wo die Bundesnotbremse aufgehoben werde. Der Minister ist aber davon überzeugt, dass in vielen Fällen das Homeoffice auf freiwilliger Grundlage Bestand haben wird: "Viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden sich arrangieren und flexibler arbeiten." Es gebe auch positive Lektionen aus der Krise, eine davon sei die Flexibilität.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de