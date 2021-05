Voxeldance, ein führender Anbieter von digitaler Fertigungssoftware für den additiven 3D-Druck, gab heute die Ernennung von Robert Yusin zum Chief Operating Officer bekannt.

Yusin wird den Betrieb leiten und mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um das globale Wachstum voranzutreiben. Er verfügt über mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in der Herstellung von Anwendungen, Sicherheit, Netzwerk, Speicher und Cloud in Software und Hardware. Er war früher einer von drei Gründern bei Oqton. Er war außerdem Director of Sales/Business Development bei Autodesk, wo er Pionierarbeit auf dem asiatischen Markt für den Geschäftsbereich Autodesk Consumer Group (ACG) leistete. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Accelops (Fortinet), Trustwave, Symantec, Loglogic (TIBCO), McAfee und StorageTek tätig. Yusin hat Unternehmen aufgebaut und verwaltet und arbeitet mit einem Umsatz von null bis über 300 Millionen USD.

"Robert bringt eine enorme Erfolgsgeschichte mit und ich freue mich, ihn in das Führungsteam des Unternehmens aufzunehmen", sagte Zhang Chaoxin, CEO von Voxeldance. "Seine Erfahrung mit Startups mit erfolgreichen Ausstiegen und Fachkenntnissen in der Fertigung wird Voxeldance dabei helfen, den Betrieb zu erweitern, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen."

"Voxeldance bietet Softwarelösungen für Kunden und Partner, die in die End-to-End-Digitalfabrik integriert werden können", sagte Robert Yusin. "Das Führungsteam hat ein großartiges Unternehmen aufgebaut, wie das Portfolio großer Unternehmenskunden und -partner zeigt. Ich freue mich darauf, zum Team beizutragen."

Über Voxeldance:

Voxeldance ist der anerkannte Marktführer bei der Herstellung von Softwarelösungen für den additiven 3D-Druck mit einer hohen Akzeptanzrate bei Hardware-Technologiepartnern und Servicebüros, die die additive Voxeldance-Flaggschiff-Software in ihre Lösungen integrieren. Produkte von Voxeldance sind sicher, kostengünstig und leicht anpassbar, um sie in vorhandene Technologien für die digitale Fabrik zu integrieren. Die Softwareprodukte basieren auf technologischen Fortschritten, die die Workflow-Prozesse proaktiv beschleunigen und es dem Bediener ermöglichen, die Arbeitszeit für betriebliche Verbesserungen bei der Unterstützung vieler vertikaler Anwendungsfälle effektiv zu optimieren. Voxeldance hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.voxeldance.com.

