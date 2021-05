DJ MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte führen Börsen an

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Wall Street im Rücken zeigen sich die asiatischen Börsen am Dienstag freundlich bis fest. Jüngste Kommentare aus dem Kreise der US-Notenbank wirken beruhigend auf die Anleger und stützen die Aktienmärkte. Fed-Vertreter betonten den temporären Charakter der derzeit hohen Inflationsdaten in den USA, wie zum Beispiel Fed-Präsidentin Esther George aus Kansas City. Aber auch andere Repräsentanten der Notenbank äußerten sich ähnlich taubenhaft. Händler schließen daraus, dass die Debatte um geldpolitische Straffungen zwar nicht verstummen werde, gleichwohl aber nicht mit kurzfristigen Maßnahmen der Fed zu rechnen sei.

Nach der Talfahrt wegen der verbalen Intervention am Rohstoffmarkt der Chinesen am Vortag erholen sich die wichtigsten Rohstoffpreise wieder, so zum Beispiel die Eisenerzpreise in China - auch Kupfer legt zu. Händler warnen indes, dass die höheren Preise die chinesischen Regulierer auf den Plan rufen könnten.

In Tokio zieht der Nikkei-225 um 0,6 Prozent an - angeführt von Technologie- und Elektronikwerten. Diese hatten bereits an der Wall Street stärker zugelegt. In China ziehen die Märkte deutlicher an - mit steigender Dynamik im Sitzungsverlauf. Schanghai und Hongkong melden sehr feste Kurse. Im Kernland sind Lebensmittel- und Getränketitel gesucht. Analysten warnen allerdings vor den hohen Bewertungen der Branche und erwarten eine Korrektur. In Hongkong steigen Sino Biopharmaceutical nach der Vorlage von Erstquartalszahlen zunächst, drehen anschließend aber scharf ins Minus. Kuaishou Technology brechen nach einem höheren Erstquartalsverlust um über 10 Prozent ein.

In Seoul zeigt sich der Kospi freundlich. Auch führen Technologiepapiere das Tableau an. SK Bioscience, ein Fertiger des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca, steigen um 1,2 Prozent. Das Unternehmen erweitert das Impfstoffangebot für Südkorea. Hyundai Motor sinken um 0,9 Prozent, weiterhin führen Engpässe bei Halbleitern zu Produktionsunterbrechungen.

In Sydney stützt ein gestiegenes Verbrauchervertrauen. Allerdings könnte die Stimmung durch den erneuten Corona-Ausbruch in Melbourne in der laufenden Woche getrübt werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.090,70 +0,64% +7,65% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.503,75 +0,49% +3,35% 08:00 Kospi (Seoul) 3.167,42 +0,74% +10,23% 08:00 Schanghai-Comp. 3.553,21 +1,60% +2,31% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.770,65 +1,26% +4,36% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.139,19 +0,50% +9,84% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.572,10 +0,02% -3,40% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:31h % YTD EUR/USD 1,2228 +0,1% 1,2216 1,2201 +0,1% EUR/JPY 132,98 +0,1% 132,87 132,74 +5,5% EUR/GBP 0,8624 -0,1% 0,8631 0,8620 -3,4% GBP/USD 1,4179 +0,2% 1,4156 1,4156 +3,7% USD/JPY 108,74 -0,0% 108,76 108,79 +5,3% USD/KRW 1122,18 -0,1% 1123,46 1126,51 +3,4% USD/CNY 6,4115 -0,1% 6,4193 6,4294 -1,8% USD/CNH 6,4058 -0,1% 6,4099 6,4286 -1,5% USD/HKD 7,7633 -0,0% 7,7644 7,7655 +0,1% AUD/USD 0,7758 +0,1% 0,7753 0,7734 +0,7% NZD/USD 0,7226 +0,2% 0,7214 0,7181 +0,6% Bitcoin BTC/USD 38.596,76 -0,1% 38.625,01 36.362,51 +32,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,21 66,05 +0,2% 0,16 +36,5% Brent/ICE 68,74 68,46 +0,4% 0,28 +33,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,16 1.880,50 -0,1% -1,35 -1,0% Silber (Spot) 27,64 27,77 -0,5% -0,13 +4,7% Platin (Spot) 1.177,95 1.178,70 -0,1% -0,75 +10,1% Kupfer-Future 4,58 4,53 +0,9% +0,04 +29,8% ===

