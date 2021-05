Quick-Commerce könnte der neue Megatrend im E-Commerce sein. Was sich hinter diesem Wörtchen versteckt? Ganz einfach: Dass der Onlinehandel schneller wird und Produkte sowie Lösungen zeitnah an die Verbraucher liefern kann. Ein Fokus, der neue Möglichkeiten schafft, aber logistisch auch eine Herausforderung darstellt. Trotzdem könnte mit dem Quick-Commerce der E-Commerce erneut eine Wandlung vollziehen. Zeitkritische Güter wie Lebensmittel oder Getränke könnten vermehrt in den Fokus rücken. Tatsächlich ...

