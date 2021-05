DGAP-News: 777 Capital Partners AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

777 Capital Partners AG erweitert Leistungsspektrum um die Finanzierungsberatung von Immobilieninvestoren und Projektentwicklern



25.05.2021 / 07:30

777 Capital Partners AG erweitert Leistungsspektrum um die Finanzierungsberatung von Immobilieninvestoren und Projektentwicklern

- Ganzheitlicher Beratungsansatz zur Strukturierung und Optimierung von Immobilienfinanzierungen aller Investitionsvorhaben - Kunden erhalten Zugang zu Angeboten von mehr als 150 institutionellen Kapitalgebern - Matthias Heimann verantwortet den neuen Bereich als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft 777 Financial Advisors GmbH mit Sitz in Frankfurt

Baar-Zug (Schweiz), 25. Mai 2021. Die Immobilien-Investmentboutique 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) erweitert über ihre neu gegründete Tochtergesellschaft, die 777 Financial Advisors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, ihr Leistungsportfolio um den Geschäftsbereich «Debt Advisory». Künftig erhalten Investoren auch Lösungsvorschläge für die optimale Finanzierungsstruktur ihrer Investitionsvorhaben. Insbesondere sollen Projektentwickler bei der Optimierung des Finanzierungsmix zur Realisierung ihrer Vorhaben beraten werden.

«Der Markt der Immobilienfinanzierung wird weiter durch stetig steigenden Wettbewerb und Regulierung geprägt. Mit langjähriger Expertise und einem exzellenten Netzwerk verfügen wir über die Voraussetzungen, um bei der Immobilienfinanzierung einen signifikanten Mehrwert zu bieten. Wir wollen unseren Kunden optimale Finanzierungslösungen erarbeiten, die maßgeschneidert auf die jeweilige Situation abgestimmt sind», sagt Thomas Landschreiber, Partner und Mitgründer.

Das Beratungskonzept der 777 Financial Advisors GmbH deckt dabei die gesamte Bandbreite aller Immobilien-Assetklassen, Einzelobjekte wie auch Portfoliotransaktionen ab und umfasst die Segmente Core, Core+, Value Add und den opportunistischen Bereich. Die Beratungsdienstleistungen reichen von der Finanzierung von Grundstücksankäufen, über Zwischenfinanzierungen bis zu Mezzanine- oder Whole-Loan-Finanzierungen. Dabei greift 777 Financial Advisors GmbH auf ein weit verzweigtes Netzwerk aus mehr als 150 Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Pensionskassen, Family Offices und Mezzanine-Kapitalgebern zurück. Weitere Informationen zum erweiterten Leistungsangebot sind verfügbar unter: https://777capital.com/financial-advisors/?lang=de

Die Leitung des neuen Geschäftsbereichs Debt Advisory obliegt Matthias Heimann (48), der die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft übernommen hat. Der ausgebildete Bankkaufmann war viele Jahre bei verschiedenen Kreditinstituten in der Immobilienfinanzierung tätig, darunter die Banken DZ Hyp AG, Lloyds Banking Group plc (ehemals HBOS Bank of Scotland) und die Eurohypo AG. In den vergangenen sechs Jahren verantwortete Heimann den Bereich Debt Finance und Debt Advisory bei der Corestate Capital Group in Frankfurt am Main. Im Laufe seiner Karriere war er an der Strukturierung von rund 150 Immobilienfinanzierungen mit einem Finanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro auf Kunden- oder Bankenseite beteiligt.

«Mit meiner langjährigen Erfahrung und Track Rekord freue ich mich, einen ganzheitlichen Beratungsansatz anzubieten und Investoren bis zur Auszahlung der gewählten Finanzierung zu begleiten. Wir verstehen uns als verlängerte Full-Service-Werkbank für unsere Kunden», sagt Matthias Heimann, Geschäftsführer 777 Financial Advisors GmbH.

U¨ber die 777 Capital Partners AG 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) ist ein Investmentmanager und Co-Investor, gegründet von Ralph Winter, Thomas Landschreiber und Micha Blattmann. Als spezialisierte Value-Add Investment-Boutique für Immobilien bietet 777 Capital Partners seinen Investoren fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Asset-Management Services durch ein Team von Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Die Gesellschaft verfügt über weitere Büros in Frankfurt und Zürich. 777 Capital Partners ist im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Weitere Informationen sind unter www.777capital.com verfügbar.

