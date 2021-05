Insgesamt nahm bei der Versicherungsgruppe das Volumen in der beruflichen Vorsorge 2020 um 22 Prozent auf 2,07 Milliarden Franken ab.Basel - Die Versicherungsgruppe Helvetia hat in der beruflichen Vorsorge im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang der Prämieneinnahmen erfahren. Insgesamt nahm das Volumen 2020 um 22 Prozent auf 2,07 Milliarden Franken ab, wie Helvetia am Montag mitteilte. Grund für den Rückgang ist der per Anfang 2020 eingeführte Kollektiv-Lebentarif, erklärte der Versicherer. Mit diesem Schritt habe die...

