NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia vor der Bestätigung von Berichten über eine angestrebte Übernahme von Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Bereitschaft von Deutsche Wohnen, auf der Basis des kolportierten Übernahmepreises von etwa 53 Euro je Aktie in die Transaktion einzusteigen, sei wohl begrenzt, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Net Asset Value, eine für die Bewertung von Immobilienunternehmen gebräuchliche Bewertungskennziffer, habe im letzten Quartalsbericht bei 52,50 Euro je Aktie gelegen. Kurz nach Veröffentlichung der Studie gab Vonovia bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie abzugeben./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 16:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 17:06 / BST

DE000A1ML7J1