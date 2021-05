Mexikos staatlicher Ölkonzern kauft für knapp 600 Mio. $ die Raffinerie Deer Park bei Houston im US-Bundesstaat Texas. Genauer gesagt: Die Anteile von etwas über 50 %. Der Verkäufer ist der bisherige Partner Shell. Mit dem Kauf der Raffinerie in Texas wird Mexiko 2023 bei der Produktion von Benzin und Diesel autark sein. Denn wegen fehlender Investitionen in moderne Raffinerie-Technologie muss der Erdölproduzent Mexiko den größten Teil seines Benzin-Bedarfs momentan importieren. Deer Park verfügt über eine Produktionskapazität von 340.000 Barrel (je 159 Liter) Rohöl pro Tag.



Pemex ist stark verschuldet. Der Kaufpreis wird von der mexikanischen Regierung beglichen. Wird der Erwerb von der US-Wettbewerbsaufsicht genehmigt, soll die Transaktion im letzten Quartal des Jahres abgeschlossen werden.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



