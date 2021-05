Toronto, 25. Mai 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Carli Posner in sein Advisory Board ernannt hat.

Carli Posner ist CEO und Principal von The Notable Group, einer preisgekrönten Mediengruppe, die eine Full-Service-Marketingagentur und zwei führende digitale Publikationen - Notable Life und Refined Society - umfasst und Kanada und die USA bedient. Vor ihrer Tätigkeit bei The Notable Group arbeitete Carli für das größte Fernsehnetz Kanadas und war als Executive Producer bei führenden Fernsehsendungen für die Beaufsichtigung mehrerer Abteilungen - darunter Premium-Sponsoren, Talente und Medienstrategie - verantwortlich. Im Laufe ihrer Karriere hat Carli Marketinginitiativen, Sponsorings und Produktwerbungen mit führenden Marken wie MasterCard, General Motors, RBC, BMW und LG im Wert von über 100 Millionen Dollar entwickelt. Carli war auch Vorsitzende von Green Growth Brands und berät eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen in Sachen Marketing und strategisches Wachstum. Sie ist eine Serienunternehmerin, Investorin und sitzt als Mitglied im Board of Directors mehrerer Firmen.

"Mit Mitgliedern, die allesamt erfolgreiche Unternehmer sind und unterschiedliche Sichtweisen und eine breite Branchenerfahrung einbringen, nimmt unser Advisory Board langsam Gestalt an. Carli verfügt über ein enormes Wissen über neue und traditionelle Medien ebenso wie Marketing, Markengestaltung, Strategie und Governance", erklärt Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies. "Wir sehen den zukünftigen Beiträgen von Carli und den anderen Beiratsmitgliedern entgegen, während wir weitere Möglichkeiten erkunden, unser Geschäft auszubauen."

Das Advisory Board von Xigem besteht aus Mitgliedern mit umfassender Erfahrung in verschiedenen Branchen. Sie tragen dazu bei, den Zugang des Unternehmens zu neuen und spannenden Akquisitionsmöglichkeiten auszubauen, die Marketingbemühungen zu unterstützen und dem Unternehmen, seinem geistigen Eigentum und seinen Beteiligungsunternehmen Türen zu öffnen.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. Beginnend mit "iAgent", der patentierten Technologie des Unternehmens, gibt das Portfolio von Xigem Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Xigem ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Xigem, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (falls zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Xigem der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen sich einige der Kontrolle von Xigem entziehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Xigem lehnt jede Absicht ab und hat keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben,

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58547Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58547&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98422W1032Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA98422W1032