FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Vesakh-Tags geschlossen.

TAGESTHEMA

Amazon steht offenbar vor einer Übernahme des Hollywood-Filmstudios MGM zur Verstärkung seines Streaming-Geschäfts. Ein Deal im Volumen von knapp 9 Milliarden US-Dollar stehe kurz bevor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Eine Vereinbarung könnte noch in dieser Woche verkündet werden. Es wäre Amazons zweitgrößte Übernahme der Firmengeschichte nach dem Kauf von Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Der Aufschlag, den Amazon für MGM nun laut den Informanten zu zahlen bereit ist, offenbart die Notwendigkeit für Streaminganbieter, angesichts des schärferen Wettbewerbs mehr Geld in Inhalte zu stecken. MGM war im Dezember noch mit 5,5 Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet worden. Die langfristigen Schulden beliefen sich Ende März auf rund 2 Milliarden Dollar. MGM hatte Ende vergangenen Jahres die Investmentbanken Liontree und Morgan Stanley angeheuert, um einen formalen Verkaufsprozess anzustoßen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 118,7 zuvor: 121,7 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -6,1% gg Vm zuvor: +20,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.208,75 +0,13% Nasdaq-100-Indikation 13.699,00 +0,33% Nikkei-225 28.535,44 +0,60% Hang-Seng-Index 28.801,38 +1,37% Kospi 3.166,47 +0,71% Schanghai-Composite 3.569,47 +2,06% S&P/ASX 200 7.101,60 +0,79%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer freundlichen Wall Street im Rücken zeigen sich die Börsen freundlich bis fest. Jüngste Kommentare aus dem Kreise der US-Notenbank wirken beruhigend auf die Anleger und stützen die Aktienmärkte. Fed-Vertreter betonten den temporären Charakter der derzeit hohen Inflationsdaten in den USA. Händler schließen daraus, dass die Debatte um geldpolitische Straffungen zwar nicht verstummen werde, gleichwohl aber nicht mit kurzfristigen Maßnahmen der Fed zu rechnen sei. Nach der Talfahrt wegen der verbalen Intervention am Rohstoffmarkt der Chinesen am Vortag erholen sich die wichtigsten Rohstoffpreise wieder, so zum Beispiel die Eisenerzpreise in China - auch Kupfer legt zu. Händler warnen indes, dass die höheren Preise die chinesischen Regulierer auf den Plan rufen könnten. In Tokio wird der Markt angeführt von Technologie- und Elektronikwerten. Diese hatten bereits an der Wall Street stärker zugelegt. In China ziehen die Märkte deutlicher an. In Hongkong steigen Sino Biopharmaceutical nach der Vorlage von Erstquartalszahlen zunächst, drehen anschließend aber scharf ins Minus. Kuaishou Technology brechen nach einem höheren Erstquartalsverlust um über 10 Prozent ein. Auch in Seoul führen Technologiepapiere das Tableau an. SK Bioscience, ein Fertiger des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca, steigen um 1,2 Prozent. Das Unternehmen erweitert das Impfstoffangebot für Südkorea. Hyundai Motor sinken um 0,9 Prozent, weiterhin führen Engpässe bei Halbleitern zu Produktionsunterbrechungen. In Sydney stützt ein gestiegenes Verbrauchervertrauen.

US-NACHBÖRSE

Lordstown Motors brachen um 10,6 Prozent ein, nachdem der E-Automobilhersteller im ersten Quartal ein Kostenproblem offenbart hatte. Das Unternehmen muss daher Kapital beschaffen. Der Verlust des Startups in der ersten Periode stieg derweil auf Jahressicht deutlich. Hydrofarm Holdings Group kletterten dagegen um 5,2 Prozent. Der Anbieter landwirtschaftlicher Geräte und Zubehör übernimmt den in Kalifornien ansässigen Hersteller von Nährstoffen House & Garden für 125 Millionen US-Dollar. LSI Industries (-0,2%) schluckt derweil JSI Store Fixtures für 90 Millionen Dollar.

WALL STREET (Montag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.393,98 0,54 186,14 12,37 S&P-500 4.197,05 0,99 41,19 11,74 Nasdaq-Comp. 13.661,17 1,41 190,18 6,00 Nasdaq-100 13.641,75 1,72 230,02 5,85 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 789 Mio 964 Mio Gewinner 2.174 1.960 Verlierer 1.153 1.353 Unverändert 126 154

Fest - Nachlassende Inflationssorgen gaben den Kursen Auftrieb. Technologiewerte, die mit gestiegenen Inflationssorgen zuletzt unter Druck gestanden hatten, legten etwas stärker zu. Als einziges Konjunkturdatum wurde der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Der für den April gemeldete Rückgang im Vergleich zum Vormonat belastete die Börsen jedoch nicht. Unter den Einzelaktien verbesserten sich Moderna um 1,7 Prozent. Der Pharmakonzern hat eine Vereinbarung mit Samsung Biologics getroffen. Die Südkoreaner produzieren künftig den Corona-Impfstoff von Moderna. Apple gewannen 1,3 Prozent. CEO Tim Cook hat die Regeln des App-Stores des Technologiekonzerns beim vom Epic Games angestrengten Prozess verteidigt. Virgin Galactic schossen um fast 28 Prozent in die Höhe. Das Raumfahrtunternehmen hat seinen ersten bemannten Raumflug erfolgreich abgeschlossen. Splunk zogen um 1,4 Prozent an. Die Analysten der UBS hatten sich positiv geäußert. AMC Entertainment kletterten um 13,2 Prozent. Der größte Aktionär des Kinokettenbetreibers, die chinesische Gruppe Dalian Wanda, hat die meisten ihrer gehaltenen Anteile veräußert. Nvidia legten um 4,1 Prozent zu, der Halbleiterkonzern hatte einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 4 angekündigt.

Freitag

Uneinheitlich - Die Markit-Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungs- und produzierenden Gewerbe für Mai übertrafen zum Teil deutlich die Markterwartungen. Die Situation am US-Häusermarkt hat sich indessen entgegen den Erwartungen eingetrübt. Die Daten, vor allem aus dem Dienstleistungssektor, zeigen eine deutliche Wirtschaftsbelebung, bereiteten den Anlegern aber auch Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit vor einer strafferen Geldpolitik. Am Vortag hatten auch starke Daten vom Arbeitsmarkt positiv überrascht. Deere stiegen um 1,3 Prozent, nachdem der Landmaschinenhersteller die Erwartungen übertroffen und die Gewinnprognose angehoben hatte. Flower Foods fielen um 2,2 Prozent. Zwar war der Gebäckhersteller in die Gewinnzone vorgeprescht, doch fiel der Umsatz rückläufig aus. Palo Alto Networks (+5,8%) hatte mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Applied Materials verloren 1,3 Prozent, obwohl der Ausrüster der Chipindustrie gewinn- und umsatzseitig die Schätzungen übertroffen hatte. Hier dürfte vieles schon eingepreist gewesen sein, da der Kurs seit Jahresbeginn um über 50 Prozent zugelegt hat. Foot Locker gewann 2,0 Prozent. Der Einzelhändler hatte mit seinen Erstquartalszahlen positiv überrascht. Tesla gaben 1,0 Prozent nach. Berichten zufolge hat Tesla-Chef Elon Musk eine mögliche Produktion in Russland angekündigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 -0,4 0,15 2,8 5 Jahre 0,81 -1,5 0,82 44,4 7 Jahre 1,27 -1,1 1,28 61,8 10 Jahre 1,60 -1,4 1,62 68,6 30 Jahre 2,30 -1,9 2,32 65,3

Der Rentenmarkt lieferte in der Inflationsdebatte keine neuen Erkenntnisse, denn hier tat sich wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank leicht auf 1,60 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:31h % YTD EUR/USD 1,2221 +0,0% 1,2216 1,2201 +0,1% EUR/JPY 132,92 +0,0% 132,87 132,74 +5,4% EUR/GBP 0,8621 -0,1% 0,8631 0,8620 -3,5% GBP/USD 1,4175 +0,1% 1,4156 1,4156 +3,7% USD/JPY 108,76 +0,0% 108,76 108,79 +5,4% USD/KRW 1123,41 -0,0% 1123,46 1126,51 +3,5% USD/CNY 6,4124 -0,1% 6,4193 6,4294 -1,8% USD/CNH 6,4072 -0,0% 6,4099 6,4286 -1,5% USD/HKD 7,7632 -0,0% 7,7644 7,7655 +0,1% AUD/USD 0,7752 -0,0% 0,7753 0,7734 +0,7% NZD/USD 0,7221 +0,1% 0,7214 0,7181 +0,5% Bitcoin BTC/USD 38.308,26 -0,8% 38.625,01 36.362,51 +31,9%

Nach seiner Erholung zum Wochenschluss schwächelte der US-Dollar wieder. Der Euro stieg auf rund 1,2220 Dollar nach Wechselkursen klar unter der Marke von 1,22 am Freitag. Der DXY-Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Die Devisenanalysten der ING glauben, dass der Greenback im Wochenverlauf auch weiterhin zur Schwäche neigen werde.

Nach dem Einbruch auf die tiefsten Stände seit Monaten am Sonntag erholte sich Bitcoin wieder etwas. Der Kurs stieg um rund 16 Prozent, gleichwohl hat die Kryptowährung seit ihren jüngsten Zwischenhochs im April über 40 Prozent an Wert verloren. Das scharfe Vorgehen der chinesischen Stellen hat dem Markt für Digitalwährungen zuletzt arg zugesetzt. Analysten sprachen jedoch davon, dass sich die Blase noch nicht vollständig aufgelöst habe.

++++ ROHSTOFFE +++++

