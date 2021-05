NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia angesichts eines neuen Deutsche-Wohnen-Übernahmeversuchs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach dem Scheitern der letzten Annäherung im Jahr 2015 könnte Vonovia dieses Mal erfolgreicher sein, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal unterstreiche die derzeitigen Herausforderungen am Immobilienmarkt, die bei Anlegern jetzt gemeinsam mit der Refinanzierung eines Brückenkredits im Mittelpunkt stehen dürften./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 18:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 19:05 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

VONOVIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de