Britische Kartellwächter untersuchen Astrazenecas Kauf von Alexion

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die britischen Kartellwächter schauen sich die Übernahme von Alexion Pharmaceuticals durch Astrazeneca genauer an. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, prüft sie, ob der Zukauf den Wettbewerb innerhalb Großbritanniens beeinträchtigt. Betroffene Parteien können bis zum 3. Juni ihre Stellungnahmen einreichen.

Eine Phase-1-Entscheidung über den Deal soll bis zum 21. Juli fallen. Astrazeneca hatte sich am 12. Dezember mit Alexion Pharmaceuticals aus Boston auf eine Übernahme für 39 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien geeinigt. Damit baut der britische Konzern sein Geschäft in den Bereichen Immunologie und Seltene Krankheiten aus.

May 25, 2021 02:24 ET (06:24 GMT)

