Maximal 48 Stunden in 14 Tagen: Das ist der Zeitraum, in dem sich einer der neuen COVID-19-Impfstoffe während Abfüllung und Verpackung außerhalb der Kühlung befinden darf. Umso wichtiger ist ein effizientes Cold Chain Tracking wie es derzeit die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG bei einem internationalen Pharmaverpacker realisiert. Es überwacht die Kühlkette über den gesamten Prozess - von der Anlieferung des Impfstoffs bis zum abschließenden Tiefkühlen der verpackten Vials. Der Zeitdruck in der Pharmaindustrie ist hoch - und wenn es um COVID-19-Impfstoffe geht, ist er noch höher. Die Produzenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...