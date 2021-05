FRANKFURT (dpa-AFX) - Der lukrative Verkauf von US-Aktivitäten hat Heidelbergcement am Dienstag vorbörslich gestützt: Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel des Baustoffkonzerns um 1,7 Prozent an. Die Einnahmen aus der Veräußerung des Großteils des Geschäfts im Westen der USA an den Hersteller von Baumaterial Martin Marietta Materials bezifferten die Heidelberger mit 2,3 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits über einen Verkauf spekuliert und dabei eine geringere Bewertung signalisiert.

Der Verkaufspreis sei höher als erwartet, schrieb Jefferies-Expertin Glynis Johnson. UBS-Analyst Gregor Kuglitsch betonte, Heidelbergcement komme damit bei der Reduzierung der Schulden voran./gl/jha/