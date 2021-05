Der Grüne Punkt baut Personal ab, um im Markt der dualen Systeme wettbewerbsfähig sein zu können. Am vorigen Freitag kündigte DSD-Chef Michael Wiener an, dass etwa 50 Arbeitsplätze in der Gruppe sozialverträglich abgebaut werden. "Wir sind gezwungen, an unseren Kostenstrukturen zu arbeiten, um unseren Kunden weiterhin ein preislich attraktives Angebot machen zu können", betont Wiener. Geschäftsführung ...

