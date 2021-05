DJ Ein Freund, ein guter OfficeFreund - den braucht man nach dem heurigen Dauer-Home-Office am dringendsten - 100 Prozent Unterstützung für Unternehmen und Start Ups - Effiziente Abläufe in der Büroorganisation

München (pts016/25.05.2021/08:50) - Die Freude und der Enthusiasmus sind groß. Nach dem Lockdown geht's wieder los oder man hat gerade sein eigenes Geschäft eröffnet und seine Idee zum Leben erweckt. Doch bei aller Begeisterung: Fehler im Backoffice, in Lagerhaltung, in der Kasse und im Mahnwesen sind der Tod von jährlich tausenden Unternehmern.

"Unternehmer denken am Beginn fast ausschließlich an das Frontoffice oder an den Verkauf, aber extrem selten an den Rattenschwanz an Arbeit, den das Backoffice in einem Business verursacht. Wer hier die alltäglichen Dinge nicht mehr im Auge behält, landet sehr schnell in der Insolvenz. Hier kennen wir einen 100 Prozent treuen Freund - den OfficeFreund, den wir allen Unternehmern ans Herz legen. Eines der intuitivsten, effektivsten und auch günstigsten Bürosoftwarepakete", so Entwickler und CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz. 100-Prozent-Gratis-Test für ein Jahr unter: https:/ /www.officefreund.de/

100 % flexibel: OfficeFreund lässt sich 100 % an die jeweilige Branche des Kunden anpassen

"Mit OfficeFreund bringt man endlich Ordnung in den Büro-Papierkram und spart Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben", verspricht Dipl. Ing. Arnold Spatz. Der Software-Entwickler und Geschäftsführer von Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH aus München bietet seit 25 Jahren maßgeschneiderte Software-Lösungen - speziell für Unternehmer und Unternehmensgründer.

Dabei sind die Themen immer die gleichen. Wie schreibe ich möglichst automatisch eine Rechnung? Wie behalte ich den Überblick über Einnahmen und Ausgaben? Wie organisiere ich die Angebotserstellung und das Mahnwesen? 100 Prozent professionelle Unterstützung kommt von der richtigen Bürosoftware. Hier hilft der OfficeFreund.

Die seit über zwei Jahrzehnten tausendfach bewährte 100 % Bürosoftware "OfficeFreund", die auf Wunsch 100 % aller Abwicklungen und 100 % der Papierarbeit im Büro übernimmt: * 100 % Auftragsverwaltung: von Angebot bis Rechnung * 100 % Eingangsrechnungen - Verwaltung * 100 % Adressen-Verwaltung (Kunden/Lieferanten/Vertreter/Franchisepartner/etc) * 100 % Produkt-Verwaltung * 100 % Schriftverkehr-Organisation (auch Serienbriefe und Werbepost) * 100 % Mahnwesen (offene Posten und Mahnwesen) * 100 % Buchhaltung (von Kassenbuch bis zur Inventur) * 100 % Auswertungen (Gesamtumätze, Artikel Renner+Penner-Auswertung, etc.) * 100 % Zahlungsverkehr (Zahlungsvordrucke - SEPA) * 100 % Schnittstellen für Adress- und Artikeldaten, Import aus EXCEL bzw. CSV Dateien, etc. * 100 % IDEA-Schnittstelle (für Steuerprüfung in Deutschland notwendig)

Nicht die Katze im Sack: 100-Prozent-Gratis-Test für ein Jahr unter: https://www.officefreund.de/

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

