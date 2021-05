NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Wohnen angesichts eines erneuten Übernahmeversuchs durch Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von vorerst 50 Euro belassen. Die gebotene Prämie auf den Nettoinventarwert mache einen niedrigen Eindruck im Vergleich zu dem 2015 gebotenen Aufschlag, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damals habe das Management noch abgelehnt, das Marktumfeld habe sich aber seither verändert. Es sei nun naheliegender, dass das Management die aktuelle Offerte als attraktiv ansieht. Vonovia hatte am Montagabend bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot im Gesamtwert von rund 18 Milliarden Euro oder 53,03 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie abzugeben./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 18:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2021 / 19:04 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A0HN5C6