Düsseldorf (ots) -- Anknüpfend an den Erfolg des letztjährigen Ericsson UnBoxed Office startet Ericsson eine einjährige Reihe von Online-Events mit den wichtigsten Branchenexperten, um die relevanten Themen unserer Zeit zu diskutieren.- Das digitale Live-Event startet am Dienstag (1. Juni 2021) mit einer CEO-Keynote, einer virtuellen Demo-Tour sowie neuesten Einblicken in Forschung und Industrie.Düsseldorf (ots) - Bei unserem ersten UnBoxed-Event im vergangenen Jahr waren wir noch damit beschäftigt, auf die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie zu reagieren. Seither haben wir in zahlreichen virtuellen Events gelernt, wie wir in diesen besonderen Zeiten am besten mit Ihnen in Verbindung bleiben können und möchten Sie hiermit zu Ericsson UnBoxed Office 2021 einladen.Bei Ericsson UnBoxed Office, einer Reihe von Online-Events, die mit einem Live-Kickoff-Event am 1. Juni (https://events.foryou.ericsson.com/ericssonunboxedofficekickoff2021?utm_medium=social_organic&utm_source=twitter&utm_campaign=mela-WesternEurope_Germany_20210525) startet, werden wir die klügsten Köpfe der Branche zusammenbringen, Ericsson-intern wie extern, um gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren.Zum Kick-off-Event am 1. Juni wird unser CEO Börje Ekholm eine Keynote halten, es wird eine virtuelle Tour zu den aktuellsten Demos veranstaltet und wir werfen einen Blick in die Zukunft. Sie werden als Teilnehmer zudem die Möglichkeit haben, Ihre Fragen live an unsere Ericsson-Executives zu stellen.Hier können Sie sich für das Kick-Off-Event Ericsson UnBoxed Office registrieren: LINK (https://events.foryou.ericsson.com/ericssonunboxedofficekickoff2021register?utm_medium=social_organic&utm_source=twitter&utm_campaign=mela-WesternEurope_Germany_20210525)Agenda für das Ericsson UnBoxed Office Kick-Off-Event am 1. Juni 2021Die Veranstaltung findet jeweils um08:00 Uhr und um 16:00 Uhr (MESZ) statt.Impuls unseres CEOsSprecher: Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson5G-Ausbau, die Antwort auf Covid-19 aus KundenperspektiveSprecher: Börje Ekholm, Präsident und CEO, Ericsson & Dr. Chee Ching, Präsidentin, Far EasToneLeben 2030: Ein Blick in die ZukunftSprecher: Börje Ekholm, Präsident und CEO, Ericsson, Stella Medlicott, SVP & Head of Marketing & Corporate Relations, Ericsson und Erik Ekudden, SVP Head of GF Technology & CTO, EricssonImmersive Demos & Anwendungsfälle- 5G-Netzausbau, Entwicklung und Management mit Fredrik Jejdling, EVP & Head ofBA Networks, Ericsson; Peter Laurin, SVP & Head of BA Managed Services, Ericsson und Jan Karlsson, SVP & Head of BA Digital Services, Ericsson- 5G-Service-Innovationen im Privatkundengeschäft mit Fredrik Jejdling, EVP & Head of BA Networks, Ericsson und Jan Karlsson, SVP & Head of BA Digital Services, Ericsson- 5G für Unternehmen und die Industrie mit Åsa Tamsons, Head of BA Technologies & New Businesses, Ericsson und Jan Karlsson, SVP & Head of BA Digital Services, EricssonLive-Q&A mit Ericsson-ExecutivesExklusive Breakout-SessionsNehmen Sie an unseren Breakout-Sessions teil - eine einzigartige Gelegenheit, mehr zu den aktuellsten Themen der Branche und des Ökosystems von unseren Experten zu erfahren! Eine Übersicht aller Sessions finden Sie hier. (https://foryou.ericsson.com/ericsson-unboxed-office-kickoff-2021-breakout_registration.html?_ga=2.230647646.370200870.1620032917-1283923221.1539071627&_gac=1.86900074.1616493157.Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQitunrReyUAxDPhpqdqbPK7S14Px4Rw4AU1FzwtdwglSQdklDl-RSl8aAqkEEALw_wcB)Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein/ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.Aktuell hält Ericsson 139 kommerzielle Vereinbarungen und Verträge mit Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 86 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5GDas 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 99.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2019 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 227,2 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeiter an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt:Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Unternehmenskommunikation Deutschland &Schweiz /// Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0) 211534 1157 /// eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/4923277