Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.05.2021

Kursziel: 44 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 44,00.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Zahlen von SFC Energy entsprachen den vorläufigen Q1-Zahlen. Trotz der anhaltenden Pandemieeinschränkungen in Q1 in vielen Ländern wuchs der Umsatz in Q1 um 5 % im Vergleich zu Q1/20, das von der Pandemie weitgehend unbeeinflusst war. Das bereinigte EBITDA (bereinigt um Einmaleffekte wie das Stock Appreciation Rights (SAR) -Programm) stieg im Jahresvergleich um 186% auf EUR2,3 Mio., was einer Marge von 14,5% entspricht. Das bereinigte EBIT belief sich auf EUR1,4 Mio. (Q1/20: EUR0). Nicht zahlungswirksame SAR-Kosten in Höhe von EUR4,8 Mio. drückten das Nettoergebnis auf EUR-3,6 Mio. Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Brennstoffzellen erwarten wir, dass auch das 2. Quartal stark sein wird. Wir haben unsere Ergebnisprognose für 2021 aufgrund der höher als erwarteten SAR-Kosten gesenkt, halten aber an unserer bereinigten EBIT-Prognose von 0,4 Mio. EUR fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR44. Das Rating bleibt Kaufen.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 44.00 price target.



Abstract:

SFC Energy's final figures matched Q1 preliminary numbers. Despite the ongoing pandemic restrictions in Q1 in many countries, Q1 sales grew 5% compared to Q1/20, which was largely unaffected by the pandemic. Underlying EBITDA (adjusted for one-offs such as the stock appreciation rights (SAR) programme) rose 186% y/y to EUR2.3m, which corresponds to a 14.5% margin. Underlying EBIT amounted to EUR1.4m (Q1/20: EUR0). Non-cash SAR costs of EUR4.8m pushed the net result down to EUR-3.6m. Given continuing strong demand for fuel cells, we expect that Q2 will also be strong. We have lowered our 2021 earnings due to the higher than expected SAR costs, but stick to our adjusted EBIT forecast of EUR0.4m. An updated DCF model still yields a EUR44 price target. The rating remains Buy.



