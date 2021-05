HELSINKI (dpa-AFX) - Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugs in Minsk wird die finnische Fluggesellschaft Finnair vorerst nicht mehr durch den belarussischen Luftraum fliegen. Dies teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Nach Angaben des Rundfunksenders Yle fliegt Finnair nur selten über Belarus. Betroffen sind demnach in erster Linie Flüge in die Türkei und nach Griechenland.

Die Behörden im autoritär regierten Belarus hatten am Sonntag ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) umgeleitet und in der Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen. An Bord der Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair war auch der belarussische Blogger Roman Protassewitsch. Er wurde noch auf dem Flughafen festgenommen./trs/DP/mis